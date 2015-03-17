Рада Безпеки ООН досі не змогла виробити єдину позицію по Україні - генсек

Перемир'я на Донбасі вкрай крихке, але загалом Мінські домовленості виконуються, вважає генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Зокрема, генсек ООН наголосив, що усі сторони повинні виявити щиру готовність повністю імплементувати лютневі Мінські угоди задля подальшої стабілізації ситуації, передає 5 канал.

Пан Гі Мун зазначив: Рада безпеки ООН досі не змогла виробити єдину позицію по Україні - так само, як і по Сирії.

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Для встановлення миру на Донбасі вирішальне значення матиме дотримання сторонами режиму припинення вогню, резюмував генсек ООН.