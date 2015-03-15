Порошенко: мінські угоди не працюють, на їх порушення треба реагувати посиленням санкцій

"Правда полягає у тому, що угода не працює", - сказав Порошенко в інтерв'ю газеті Bild перед початком свого візиту до Берліна.

Як передає Німецька хвиля, за його словами, угода, підписана у Мінську, стала "для нас надією, а не реальністю".

"Щодня з російського боку знову стріляють, часто понад 60 разів на день - у цілому перемир'я порушувалось 1100 разів", - стверджує Порошенко.

За його словами, Україна виконала "кожне окремо взяте положення мінських угод" і втілювала їх негайно.

Читайте такожУ Раді зареєстровано законопроект Порошенка про самоврядування окремих районів ДонбасуПорошенко звернув увагу на те, що спостерігачі Організації з питань Безпеки та Співробітництва у Європі (ОБСЄ) не мають доступу для того, щоби повністю проконтролювати процес відведення важкої зброї.

Президент України закликав реагувати на порушення мінських угод посиленням санкцій. "Це можуть бути подальші санкції. У будь-якому разі, чинні санкції потрібно подовжити до кінця року", - наголосив він.

Крім того, Порошенко закликав бойкотувати Чемпіонат Світу з футболу 2018 року, який має відбутися у Росії.

"Поки російські війська перебувають на території України, я вважаю, що ЧС в цій країні є немислимим", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 15 та 16 березня Порошенко перебуває у Німеччині з дводенним робочим візитом, де відвідає пораненого бійця АТО, зустрінеться з українською громадою міста та проведе зустрічі з президентом ФРН Йоахімом Гауком, канцлером Ангелою Меркель та головою Бундестагу.