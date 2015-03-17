Президент Молдови хоче заборонити в'їзд у країну депутатам РФ

Про це він сказав в ефірі громадського телеканалу "Молдова-1", повідомляє РИА Новости.

Згідно з повідомленням, таку пропозицію президент Молдови виніс після візиту депутатів РФ в Гагаузьку автономію на півдні Молдови, звинувативши їх у втручанні у виборчу кампанію в Гагаузії.

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"Я думаю, що ми повинні оперативно втрутитися у ситуацію, що склалася. Я попросив міністра закордонних справ Наталю Герман прийняти необхідні заходи, щоб заборонити російським депутатам приїжджати в нашу країну поза офіційних візитів", - сказав Він.

Як відомо, Гагаузія - автономне територіальне утворення на півдні Молдови. В лютому 2014 року в автономії пройшов референдум з питання визначення вектора зовнішньої політики країни. Понад 98% його учасників висловилися за інтеграцію Молдови у Митний союз.