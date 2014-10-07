У Молдові оштрафували телеканали, які транслювали кремлівську брехню про Україну

17:30, 07 жовтня 2014
Світ
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Під штрафи потрапили канали "Прайм ТВ", який ретранслює "Первый канал", ТВ7 – ретранслює НТВ, "РТР Молдова" і "Рен Молдова".

Молдовські експерти виявили суцільну точку зору сепаратистів у новинах РФ / ridus.ru

У Молдові оштрафували усі телевізійні канали, які транслювали російські новини та "порушили принцип плюралізму думок".

Відповідне рішення прийняла Координаційна рада телерадіомовлення Молдови у вівторок, передає Українська правда.

Зокрема під штрафи потрапили канали "Прайм ТВ", який ретранслює "Первый канал", ТВ7 – ретранслює НТВ, "РТР Молдова" і "Рен Молдова".

Рада розглянула інформаційні програми "Время", "Сегодня", "Вести" і "Новости 24" відповідно до "принципів соціального та політичного балансу, справедливості та об'єктивності".

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Експерти дійшли висновку, що новинні блоки російських каналів "з використанням ярликів дискредитують, очорнюють та представляють у негативному світлі одну зі сторін конфлікту (уряд України), більшість історій мають сильну антиукраїнську забарвленість і відображають погляди виключно сепаратистів".

Російські новини, за висновками молдавських аналітиків, "дезінформують і маніпулюють словами і зображенням, розповідаючи громадськості про події у південно-східній Україні, використовують монтаж і коментарі, користуючись наклепами та образами збройних сил України, поширюючи ненависть до європейських та євроатлантичних цінностей, сприяє поширенню непідтверджених чуток".

Канали, які ретранслювали російські новини зобов'язали "призупинити рекламу протягом 72 годин".

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