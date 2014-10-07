У Молдові оштрафували телеканали, які транслювали кремлівську брехню про Україну
Під штрафи потрапили канали "Прайм ТВ", який ретранслює "Первый канал", ТВ7 – ретранслює НТВ, "РТР Молдова" і "Рен Молдова".
У Молдові оштрафували усі телевізійні канали, які транслювали російські новини та "порушили принцип плюралізму думок".
Відповідне рішення прийняла Координаційна рада телерадіомовлення Молдови у вівторок, передає Українська правда.
Зокрема під штрафи потрапили канали "Прайм ТВ", який ретранслює "Первый канал", ТВ7 – ретранслює НТВ, "РТР Молдова" і "Рен Молдова".
Рада розглянула інформаційні програми "Время", "Сегодня", "Вести" і "Новости 24" відповідно до "принципів соціального та політичного балансу, справедливості та об'єктивності".
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Експерти дійшли висновку, що новинні блоки російських каналів "з використанням ярликів дискредитують, очорнюють та представляють у негативному світлі одну зі сторін конфлікту (уряд України), більшість історій мають сильну антиукраїнську забарвленість і відображають погляди виключно сепаратистів".
Російські новини, за висновками молдавських аналітиків, "дезінформують і маніпулюють словами і зображенням, розповідаючи громадськості про події у південно-східній Україні, використовують монтаж і коментарі, користуючись наклепами та образами збройних сил України, поширюючи ненависть до європейських та євроатлантичних цінностей, сприяє поширенню непідтверджених чуток".
Канали, які ретранслювали російські новини зобов'язали "призупинити рекламу протягом 72 годин".