Росія привела в бойову готовність частину Балтійського флоту

Під час навчань, якими керуватиме міністр оборони Росії Сергій Шойгу, будуть перевірені система оповіщення й управління військами, передає радіо "Свобода". Потім частини і підрозділи вийдуть на полігони, де відпрацюють завдання з практичного застосування військ, йдеться в повідомленні міноборони Росії.

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Напередодні президент Росії Володимир Путін наказав привести в повну бойову готовність Північний флот, деякі з’єднання Західного військового округу і частини повітряно-десантних військ. Як повідомили в міноборони Росії, головним завданням перевірки є оцінка здатності Північного флоту виконувати завдання в Арктиці.

З весни 2014 російські війська брали участь у низці великих маневрів, у тому числі біля кордонів з Україною і в анексованому Росією Криму. У керівництві НАТО вважають, що подібні навчання дестабілізують ситуацію.