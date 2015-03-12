На півдні Росії почалися масштабні артилерійські навчання

Про це повідомляють агентства з посиланням на прес-службу Південного військового округу, передає Бі-бі-сі. "Почалися польові виходи ракетних військ і артилерії на 19 полігонах", - зазначили у відомстві.

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Вони також будуть проходить на російських військових базах у Вірменії, в Абхазії і Південній Осетії, а також у анексованому Криму.

У навчаннях візьмуть участь близько 8 тис. військовослужбовців і понад 1,5 тис. одиниць військової техніки.

Повідомляється, що в ході планових навчань військові проведуть стрільби по одиночних і групових цілях з новітніх самохідних гармат "Хоста", а також реактивних систем залпового вогню "Торнадо-Г".