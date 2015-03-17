Німеччина надішле до Литви півтисячі військових і техніку

Про це сказав німецький генерал Йоргас Волмеріс на зустрічі з міністром оборони Литви Юозасом Олекасом, повідомляє Європейська правда з посиланням на Delfi.lt.

За його словами у проміжку між квітнем і липнем Німеччина надішле до Литви ротаційну групу військових для участі в навчаннях "Залізний вовк", які пройдуть у червні. Крім того, додаткові групи німецьких військових прибудуть до Литви після навчань у липні та листопаді.

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Цього року очікується, що до Литви прибудуть 500 німецьких військових. Такі дії німецької сторони пояснюються загальним комплексом заходів щодо підсилення НАТО і зміцнення координації та інтеграції з країнами Балтії та східної Європи.

Як зазначає видання, Литва та Німеччина співпрацюють в оборонній сфері з 1994 року.