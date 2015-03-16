Столтенберг: НАТО збільшує витрати на оборону через Росію

Збільшення витрат необхідно у зв'язку з агресивними діями Росії, новими погрозами з боку ісламістів і через конфлікти на Близькому Сході і в Північній Африці, зазначив Столтенберг, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

На саміті НАТО минулого року члени альянсу домовилися про те, що вони будуть збільшувати витрати на оборону з тим, щоб вони в найближчі десять років досягли 2% ВВП.

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За словами Столтенберга, зараз лише деякі країни, наприклад, Польща, наближаються до поставленої мети.

При цьому дані організації European Leadership Network свідчать, що країни НАТО скорочують свої військові видатки. Так, незважаючи на те, що в минулому вересні на саміті в Уельсі лідери країн-учасниць альянсу домовилися збільшити свої витрати на оборону до 2% від ВВП, дійсно збільшили витрати на армію лише країни Балтії, Польща, Румунія, Норвегія та Нідерланди. Ключові ж країни НАТО, такі як Німеччина, Італія та Великобританія скоротили свої витрати на армію.