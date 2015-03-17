У РФ закритий музей ГУЛАГу можуть оголосити іноземним агентом

Прес-секретар зареєстрованої як некомерційна організація "Меморіальний центр історії політичних репресій", Андрій Нікітін заявив, що музей ГУЛАГу "Перм-36" отримав від міністерства юстиції Пермсокго краю повідомлення про початок перевірки, передає Бі-бі-сі.

Дата її початку поки невідома. Андрій Нікітін зазначив, що приводом для перевірки стали звернення "якихось стурбованих громадян".

Як повідомляв УНІАН, 2 березня музей ГУЛАГу "Перм-36" заявив про припинення діяльності і початок процедури самоліквідації. У заяві організації повідомлялося, що всі спроби переговорів з адміністрацією Пермського краю про збереження музею ГУЛАГу "Перм-36" "як справжнього музею історії політичних репресій в СРСР і як унікального історичного пам'ятника, виявилися безрезультатними"