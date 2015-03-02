У Росії закривають музей ГУЛАГу

Як йдеться в заяві організації, всі спроби переговорів з адміністрацією Пермського краю про збереження музею ГУЛАГу, "як справжнього музею історії політичних репресій в СРСР і як унікального історичного пам'ятника, виявилися безрезультатними", передає Бі-бі-сі.

Більше року музей знаходився під загрозою закриття через конфлікт з владою, який почався після того, як крайовий уряд перестав платити за рахунками установи, тим самим накопичивши комунальну заборгованість.

Навесні минулого року музей через борги відключили від води і електроенергії. У травні 2014 року була звільнена директор "Перм-36" Тетяна Курсіна. Тоді ж музей був перереєстрований з державної бюджетної установи в автономну державну установу культури.

"Не маючи можливостей для виконання статутних цілей і розуміючи безперспективність подальших переговорів, правління "Перм-36" прийняло рішення про припинення діяльності та початку процедури ліквідації громадської організації", - йдеться в повідомленні організації.

Музей ГУЛАГу "Перм-36" був створений у 1992 році в приміщеннях колишньої радянської колонії.