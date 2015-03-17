На саміті ЄС обговорять Україну, Росію, Лівію і Енергетичний союз

Про це на прес-конференції по завершенні засідання Ради ЄС з внутрішніх питань повідомив міністр закордонних справ головуючої в ЄС Латвії Едгарс Рінкевич, передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя.

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"Дискусія була дуже корисною для того, щоб підготувати порядок денний та висновки Європейської Ради, але конкретні рішення ухвалять глави держав і урядів", - зазначив він.

У зв'язку з цим міністр конкретизував, що Європейська Рада буде обговорювати питання, які пов'язані з міжнародною ситуацією і зовнішніми відносинами ЄС". "Дискусія зосередиться на ситуації в Лівії, Росії та Україні. Також Рада обговорить Східне партнерство і майбутній саміт в Ризі ", - пояснив Едгарс Рінкевич.

Крім того, в порядку денному Ради - створення Енергетичного союзу. "Я переконаний, що Європейська Рада на цьому тижні зможе прийняти деякі пріоритети щодо створення Енергетичного союзу", - підкреслив він.