ЄС закликав країни ООН ввести обмежувальні заходи щодо Криму

Про це йдеться в поширеній у понеділок заяві Ради ЄС на рівні глав МЗС у зв'язку з річницею анексії Криму Російською Федерацією, повідомляє ТАСС.

"ЄС закликає країни-члени ООН ввести аналогічні обмежувальні заходи відносно Криму", - йдеться в заяві.

У документі також сказано, що Євросоюз стурбований "нарощуванням військової присутності в Криму та порушеннями прав людини на півострові.

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"Євросоюз підтверджує глибоку стурбованість триваючим нарощуванням військової присутності в Криму та порушеннями прав людини, включаючи порушення свободи слова і переслідування осіб, що належать до меншин", - йдеться в заяві.

Наголошується, що рада ЄС засудила анексію Криму РФ і підтвердила підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

"Євросоюз залишається твердо прихильний підтримці суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в документі.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. При безпосередній участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

З-за цих дій США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели проти Росії санкції.