На виборах в Ізраїлі лідирує правляча партія (фоторепортаж)
09:39, 18 березня 2015Світ
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У свою чергу, партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху набирає 23,73% голосів.
REUTERS
За підсумками підрахунку майже 70% бюлетенів, поданих на парламентських виборах в Ізраїлі, лідирує правляча партія «Лікуд».
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає Русская служба Би-Би-Си.
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Партія прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху набирає 23,73% голосів, опозиційний «Сіоністський табір» - 19,06%.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, це рівнозначно 30 місцям у кнесеті у "Лікуда" і 24-м у "Сіоністського табору". Загалом в ізраїльському парламенті 120 місць.
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