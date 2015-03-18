Під час нападу на музей в Тунісі поранено троє поляків
16:06, 18 березня 2015Світ
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Троє громадян Польщі отримали поранення під час сьогоднішнього нападу терористів на музей у столиці Тунісу
Внаслідок теракту в Тунісі постраждали троє громадян Польщі / twitter.com/2kdei
Про це повідомив прес-секретар польського Міністерства закордонних справ Марчін Войчеховський.
"На даний момент троє громадян Польщі поранено", - написав він у Twitter.
Як повідомлялося, раніше сьогодні стало відомо про загибель 8 людей під час нападу терористів на музей "Бардо» у Тунісі. За даними ЗМІ, озброєні люди також захопили заручників. При цьому національність туристів не уточнювалася.
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