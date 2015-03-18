Під час нападу на музей в Тунісі поранено троє поляків

Про це повідомив прес-секретар польського Міністерства закордонних справ Марчін Войчеховський.

"На даний момент троє громадян Польщі поранено", - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, раніше сьогодні стало відомо про загибель 8 людей під час нападу терористів на музей "Бардо» у Тунісі. За даними ЗМІ, озброєні люди також захопили заручників. При цьому національність туристів не уточнювалася.