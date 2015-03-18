У Тунісі терористи застрелили 8 туристів у музеї

Раніше в заручники була взята ціла група відвідувачів музею "Бардо", повідомляє ТАСС із посиланням на Reuters та телеканал "Аль-Арабія".

Причому національність туристів не уточнюється.

Водночас, портал Businessnews із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив про загибель щонайменше чотирьох людей.

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За непідтвердженими даними, група бойовиків спочатку напала на будівлю парламенту, а вже звідти проникла у музей, який розташований у прилеглій будівлі. Група терористів імовірно складається із трьох людей.

Місце події оточене поліцією. До парламенту у терміновому порядку відправлена спецгрупа з боротьби з тероризмом.

Нагадаємо минулого року у Тунісі затримали підозрюваного у вбивстві лідера опозиції.