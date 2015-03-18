У Тунісі терористи застрелили 8 туристів у музеї
Щонайменше 8 туристів вбиті внаслідок нападу озброєних бойовиків у столиці Тунісу.
Раніше в заручники була взята ціла група відвідувачів музею "Бардо", повідомляє ТАСС із посиланням на Reuters та телеканал "Аль-Арабія".
Причому національність туристів не уточнюється.
Водночас, портал Businessnews із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомив про загибель щонайменше чотирьох людей.
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За непідтвердженими даними, група бойовиків спочатку напала на будівлю парламенту, а вже звідти проникла у музей, який розташований у прилеглій будівлі. Група терористів імовірно складається із трьох людей.
Місце події оточене поліцією. До парламенту у терміновому порядку відправлена спецгрупа з боротьби з тероризмом.
Нагадаємо минулого року у Тунісі затримали підозрюваного у вбивстві лідера опозиції.