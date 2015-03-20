Збройні сили Латвії перехопили російський військовий літак

18:42, 20 березня 2015
Світ
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Патрульний літак збройних сил Латвії піднявся на перехоплення російського Іл-20 над Балтикою.

Вооруженные силы Латвии перехватили российский Ил-76 / фото УП

Про це йдеться в "Твіттері" Національних збройних сил Латвії.

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"Сьогодні патрульний літак піднявся на перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії", - йдеться в повідомленні.

При цьому повітряний простір країн Балтії не було порушено.

Як повідомлялося, 18 березня над Балтикою були перехоплені 7 російських військових літаків.

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