Збройні сили Латвії перехопили російський військовий літак
18:42, 20 березня 2015Світ
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Патрульний літак збройних сил Латвії піднявся на перехоплення російського Іл-20 над Балтикою.
Збройні сили Латвії перехопили російський Іл-76 / фото УП
Про це йдеться в "Твіттері" Національних збройних сил Латвії.
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"Сьогодні патрульний літак піднявся на перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії", - йдеться в повідомленні.
При цьому повітряний простір країн Балтії не було порушено.
Як повідомлялося, 18 березня над Балтикою були перехоплені 7 російських військових літаків.
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