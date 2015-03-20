Збройні сили Латвії перехопили російський військовий літак

Про це йдеться в "Твіттері" Національних збройних сил Латвії.

Читайте такожБіля територіальних вод Латвії зафіксовано два російські корвети та підводний човен

"Сьогодні патрульний літак піднявся на перехоплення російського військового літака Іл-20 над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії", - йдеться в повідомленні.

При цьому повітряний простір країн Балтії не було порушено.

Як повідомлялося, 18 березня над Балтикою були перехоплені 7 російських військових літаків.