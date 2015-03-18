Винищувачі Латвії перехопили сім літаків РФ над Балтикою
Патрульні літаки Балтійської повітряної поліції 17 березня піднялись на перехоплення семи військових літаків РФ над Балтійським морем.
Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії у Twitter.
NATO Baltic Air Policing QRA ITA, ESP Typhoon jets on 17 MAR scrambled to intercept RU AF 4x Su-27, 2x An-26, 1x An-12 over the Baltic Sea.
— NBS (@Latvijas_armija) 18 Март 2015
"Винищувачі Балтійської повітряної поліції піднялись на перехоплення військових літаків Росії – чотирьох Су-27, двох Ан-26, одного Ан-12", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін наказав розпочати масштабну передислокацію авіації ВПС. Авіація Військово-повітряних сил Росії приступає до перебазування на запасні аеродроми в рамках раптової перевірки Північного флоту і окремих з'єднань Західного військового округу.