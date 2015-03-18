Винищувачі Латвії перехопили сім літаків РФ над Балтикою

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії у Twitter.

NATO Baltic Air Policing QRA ITA, ESP Typhoon jets on 17 MAR scrambled to intercept RU AF 4x Su-27, 2x An-26, 1x An-12 over the Baltic Sea. — NBS (@Latvijas_armija) 18 Март 2015

"Винищувачі Балтійської повітряної поліції піднялись на перехоплення військових літаків Росії – чотирьох Су-27, двох Ан-26, одного Ан-12", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін наказав розпочати масштабну передислокацію авіації ВПС. Авіація Військово-повітряних сил Росії приступає до перебазування на запасні аеродроми в рамках раптової перевірки Північного флоту і окремих з'єднань Західного військового округу.