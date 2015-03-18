Винищувачі Латвії перехопили сім літаків РФ над Балтикою

10:01, 18 березня 2015
Світ
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Патрульні літаки Балтійської повітряної поліції 17 березня піднялись на перехоплення семи військових літаків РФ над Балтійським морем.

REUTERS

Про це повідомляють Національні збройні сили Латвії у Twitter.

"Винищувачі Балтійської повітряної поліції піднялись на перехоплення військових літаків Росії – чотирьох Су-27, двох Ан-26, одного Ан-12", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін наказав розпочати масштабну передислокацію авіації ВПС. Авіація Військово-повітряних сил Росії приступає до перебазування на запасні аеродроми в рамках раптової перевірки Північного флоту і окремих з'єднань Західного військового округу.

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