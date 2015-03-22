США виводять із Ємена своїх військових - ЗМІ

На тлі різкого погіршення ситуації в Ємені США виводять із країни останніх 100 військовослужбовців сил спеціального призначення.

Як пише DW, евакуація проводиться з метою безпеки, повідомив американський телеканал CNN у суботу, 21 березня.

Військові, що перебували на авіабазі Аль-Над на півдні Ємена, покинули країну увечері 20 березня, передає агентство dpa із посиланням на джерело в єменської армії. Згідно з інформацією джерела, із країни виводять також членів місцевих антитерористичних підрозділів, навчених американськими військовослужбовцями.

Нестабільна ситуація в Ємені зберігається вже кілька місяців. Наприкінці січня повстанці з шиїтського руху хуті захопили президентський палац у столиці країни Сані, домоглися розпуску парламенту, а також помістили президента Абда Раббо Мансура Хаді під домашній арешт, змусивши його подати у відставку. Хаді вдалося утекти до міста Аден на півдні Ємена, звідки він відкликав свою заяву про відставку й оголосив місто новою столицею країни.

Читайте такожКількість жертв терактів у Ємені досягла 150 осібУ п'ятницю, 20 березня, в Сані було скоєно кілька терактів, що забрали життя понад 130 осіб. У той же день у ході боїв між урядовими силами і бойовиками терористичної організації "Аль-Каїда" на півдні країни були вбиті щонайменше 30 осіб.

Ємен вважається одним із найтісніших партнерів США у регіоні.