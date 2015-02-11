США і Британія закривають посольства в Ємені

"Через невизначену ситуацію з безпекою в Ємені ми припиняємо діяльність нашого посольства. Співробітники посольства будуть вивезені із Сани", - йдеться в повідомленні Держдепартаменту, передає Бі-бі-сі.

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"Ситуація з безпекою в Ємені в останні дні продовжила погіршуватися. На жаль, зараз ми вважаємо, що наші співробітники і службові будівлі піддаються підвищеному ризику", - повідомили у міністерстві закордонних справ Британії.

Вашингтон і Лондон також закликали своїх громадян, які живуть в Ємені, негайно покинути країну.

Раніше єменські шиїтські повстанці-хусити оголосили, що захопили владу в країні, розпустивши парламент і сформувавши тимчасову президентську раду для управління державою.

Президент Ємену Абдрабба Мансур Хаді подав у відставку, після того як хусити зажадали надати їм посади в кабінеті міністрів.