У НАТО засудили погрози Росії застосувати ядерну зброю проти Данії
Погрози Росії про можливе застосування ядерної зброї, зокрема, щодо Данії є неприпустимими і не сприяють зміцненню довіри, миру та стабільності.
Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.
"Ми ясно дали зрозуміти, що протиракетна оборона НАТО не спрямована проти Росії чи будь-якої країни, а призначена для захисту від ракетних загроз. Це рішення було прийняте давно, тому нас дивують терміни, тон і зміст заяви, зроблені послом Росії в Данії", - сказала Лунгеску.
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За її словами, НАТО буде захищати всі країни від будь-якої загрози, у тому числі і Данію.
"Такі заяви з боку Росії не вселяють довіри та не сприяють миру і стабільності", - додала вона.
Раніше УНІАН повідомляв, що в МЗС Російської Федерації заявили, що можуть розмістити ядерну зброю в анексованому Криму.