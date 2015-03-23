У НАТО засудили погрози Росії застосувати ядерну зброю проти Данії

Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску, повідомляє Європейська правда із посиланням на Reuters.

"Ми ясно дали зрозуміти, що протиракетна оборона НАТО не спрямована проти Росії чи будь-якої країни, а призначена для захисту від ракетних загроз. Це рішення було прийняте давно, тому нас дивують терміни, тон і зміст заяви, зроблені послом Росії в Данії", - сказала Лунгеску.

Читайте такожУ НАТО відреагували на погрозу РФ вдарити по Данії

За її словами, НАТО буде захищати всі країни від будь-якої загрози, у тому числі і Данію.

"Такі заяви з боку Росії не вселяють довіри та не сприяють миру і стабільності", - додала вона.

Раніше УНІАН повідомляв, що в МЗС Російської Федерації заявили, що можуть розмістити ядерну зброю в анексованому Криму.