Поліпшення відносин Куби і США викликало туристичний бум

Так за перші 3 місяці року Кубу відвідав мільйон американських туристів, повідомляє міністерство туризму Куби, передає DW.DE. Це свідчить про збільшення кількості туристів на "острові свободи" на 14% ніж зазвичай.

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Як відомо, у грудні 2014 року президент США Барак Обама неочікувано для всіх оголосив про завершення "льодовикового періоду" у відносинах між двома країнами. Відтак вперше американські туристи можуть подорожувати на Кубу без посередників. Досі їм доводилося діставатися до острова через треті країни - переважно через Мексику та Канаду. Візи видавалися тільки для відвідин родичів, культурного обміну, наукових досліджень та навчання.

Як і минулого року, зараз більшість туристів на Кубу прибули саме через Канаду. Однак навіть серед європейців карибський острів стає все більш популярним. Минулого року Куба побила туристичний рекорд - острів відвідали понад 3 млн туристів.

Між тим верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федерика Могеріні сьогодні відвідає столицю Куби Гавану з метою продовження переговорів про нормалізацію відносин між соціалістичною державою та ЄС. Переговори почалися майже рік тому. З 2003 року відносини між ЄС та Кубою були призупинені через порушення прав людини правлячим на острові режимом.

Туризм приносить Кубі понад $3 млрд щороку - це друге за важливістю джерело доходів на острові. Головним же джерелом доходів є відправка лікарів та інших висококваліфікованих працівників за контрактом за кордон.