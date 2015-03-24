Російські дипломати не змогли позбавити пільг ЛГБТ-співробітників ООН

Заявка Росії з вимогою припинити розширення пільг на сім'ї працівників, які перебувають у шлюбі з особами своєї статі, провалилася в бюджетному комітеті Генеральної асамблеї.

Про це у вівторок, 24 березня, повідомляє Дождь з посиланням на Reuters.

Росію підтримали 43 країни, однак за збереження пільг для співробітників ООН, які перебувають в одностатевих союзах, висловилися 80 держав.

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Раніше статус пільг співробітників ООН визначався законодавством країн, чиє громадянство ці співробітники мали. З минулого року, коли Пан Гі Мун заявив про визнання всіх одностатевих союзів ООН, пільги стали доступні для всіх співробітників організації. Тобто якщо російський дипломат, вийде заміж за француза, їм будуть нараховувати пільги за рахунок ООН.

У 2013 році Росія перерахувала в Організацію Об'єднаних Націй понад 62 млн доларів.