Російські дипломати в ООН знайшли собі заняття - боротьбу з соцвиплатами ЛГБТ-співробітників

Про це пише Дождь з посиланням на журнал Foreign Policy.

Влітку минулого року генеральний секретар ООН Пан Гі Мун прийняв рішення про надання соціальних виплат законним подружжям співробітників ООН незалежно від типу відносин. За даними видання, 2 березня російський дипломат Сергій Халізов, виступаючи на засіданні бюджетного комітету ООН, зажадав перегляду цього рішення. На думку Халізова, такі заходи порушують резолюцію Генасамблеї ООН 2004 року, яка наділяла уряди держав право визначати порядок нарахування пільг і виплат.

Читайте такожЗМІ: У Росії демонтували пам'ятник Стіву Джобсу за пропаганду гомосексуалізмуВидання пише, що зараз російська місія збирається поставити це питання на голосування в «п'ятому» бюджетному комітеті, який з великою ймовірністю може виграти.

«Для нас це питання є дуже важливим, - заявив виданню прес-секретар російського представництва Олексій Зайцев. - Ми б воліли прийти до консенсусу, проте деякі делегації не проявляють бажання до конструктивної роботи». Причини такої позиції пояснюються в пам'ятній записці всім членам ООН, в якій говориться, що рішення генсека «порушує суверенні права держав-членів щодо визначення правового середовища для своїх громадян». Російські дипломати відзначають, що держави, які не визнають одностатеві шлюби, повинні брати участь в перерахуванні виплат.