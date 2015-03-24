У Тюмені обвалилася частина п'ятиповерхового житлового будинку (фото)

У Тюмені обвалилася частина п'ятиповерхового житлового будинку. За попередніми даними, постраждали три особи, повідомляє Lenta.ru з посиланням на МНС.

«До проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучене угрупування сил і засобів загальною чисельністю понад ста десяти осіб і понад тридцяти одиниць техніки, у тому числі кінологічні розрахунки», - заявили у відомстві.

Для жителів, виведених з решти частини будівлі, підігнані автобуси комунального автотранспортного підприємства та виділені місця в готелі.

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Кутовий під'їзд цегляного будинку на вулиці Харківській обвалився о 20:30 за місцевим часом (18:30 мск). За словами віце-губернатора Тюменської області Сергія Саричева, який прибув на місце НП, руйнування не було моментальним, і багато людей встигли вибігти зі своїх квартир. Площа обвалення оцінюється в 24 квадратних метра, при цьому зруйнованими виявилися квартири на всіх поверхах.

На місці події кажуть, що кут будинку обрушився без вибуху - у момент НП вдома було багато людей після роботи... pic.twitter.com/PJJzS7N0D4 - Maxim Vershinin (@vershinin_max) March 24, 2015