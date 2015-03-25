Наступними для Путіна можуть стати Прибалтика, Молдова і Польща - Бжезинський
Президент Росії Володимир Путін навряд чи завершить свою агресивну політику нападом на Україну та серед наступних цілей його агресії можуть бути Прибалтійські держави, Молдова, Грузія, Азербайджан та Польща.
Таку думку висловив колишній радник американського президента Збігнєв Бжезинський в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna.
"Я не хочу бути пророком та прогнозувати чорні сценарії, але є ризик, що насправді в Україні (агресія Росії) не завершиться. На це вказує аналіз послідовно вибраного Путіним шляху", - сказав він.
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За його словами, подальший розвиток ситуації буде залежати від того, як проходитиме конфлікт в Україні.
"Якщо війна в Україні виявиться легким мілітарним успіхом Росії, її перемогою, то треба брати до уваги можливість чогось схожого у Прибалтійських державах. Чергові гарячі точки можуть з’явитися у Молдові, Грузії, Азербайджані. Такою могла би бути логіка подій", - сказав він, зауваживши, що лише пізніше ціллю російської агресії може стати Польща.
"Росія зараз проводить експансивну політику та кожен сценарій, на жаль, реальний", - додав Бжезинський.