Наступними для Путіна можуть стати Прибалтика, Молдова і Польща - Бжезинський

Таку думку висловив колишній радник американського президента Збігнєв Бжезинський в інтерв'ю Dziennik Gazeta Prawna.

"Я не хочу бути пророком та прогнозувати чорні сценарії, але є ризик, що насправді в Україні (агресія Росії) не завершиться. На це вказує аналіз послідовно вибраного Путіним шляху", - сказав він.

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За його словами, подальший розвиток ситуації буде залежати від того, як проходитиме конфлікт в Україні.

"Якщо війна в Україні виявиться легким мілітарним успіхом Росії, її перемогою, то треба брати до уваги можливість чогось схожого у Прибалтійських державах. Чергові гарячі точки можуть з’явитися у Молдові, Грузії, Азербайджані. Такою могла би бути логіка подій", - сказав він, зауваживши, що лише пізніше ціллю російської агресії може стати Польща.

"Росія зараз проводить експансивну політику та кожен сценарій, на жаль, реальний", - додав Бжезинський.