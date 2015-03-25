Марракеш, Стамбул і Прага увійшли до п'ятірки кращих туристичних напрямків 2015 року

Місто Марракеш (Марокко) очолило топ-лист кращих туристичних напрямків 2015 року, який склали експерти туристичного сервісу TripAdvisor. Про це повідомляється у відповідному прес-релізі, що надійшов у редакцію «Ленты.ру». Верхні позиції в рейтингу також посіли камбоджійський Сіемреап і турецький Стамбул (друге та третє місця).

Топ-10 найбільш привабливих для відпускників тревел-напрямків 2015 року виглядає так:

1. Марракеш, Марокко

2. Сіемреап, Камбоджа

3. Стамбул, Туреччина

4. Ханой, В'єтнам

5. Прага, Чехія

6. Лондон, Великобританія

7. Рим, Італія

8. Буенос-Айрес, Аргентина

9. Париж, Франція

10. Кейптаун, Південна Африка

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Фахівці TripAdvisor відзначили, що в аналогічному рейтингу 2014 року Марракеш розташовувався лише на шостому місці. Кращим тревел-напрямком 2014-го було визнано Стамбул.

Рейтинг Travelers' Choice - 2015 складався на основі відгуків, залишених мандрівниками на сайті TripAdvisor. При визначенні переможців враховувалася кількість і якість відгуків, а також рейтинги готелів, визначних пам'яток і ресторанів по всьому світу більш ніж за 12-місячний період.