Марракеш, Стамбул і Прага увійшли до п'ятірки кращих туристичних напрямків 2015 року
У топ-10 найпривабливіших міст також увійшли Лондон, Рим і Париж.
Місто Марракеш (Марокко) очолило топ-лист кращих туристичних напрямків 2015 року, який склали експерти туристичного сервісу TripAdvisor. Про це повідомляється у відповідному прес-релізі, що надійшов у редакцію «Ленты.ру». Верхні позиції в рейтингу також посіли камбоджійський Сіемреап і турецький Стамбул (друге та третє місця).
Топ-10 найбільш привабливих для відпускників тревел-напрямків 2015 року виглядає так:
1. Марракеш, Марокко
2. Сіемреап, Камбоджа
3. Стамбул, Туреччина
4. Ханой, В'єтнам
5. Прага, Чехія
6. Лондон, Великобританія
7. Рим, Італія
8. Буенос-Айрес, Аргентина
9. Париж, Франція
10. Кейптаун, Південна Африка
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Фахівці TripAdvisor відзначили, що в аналогічному рейтингу 2014 року Марракеш розташовувався лише на шостому місці. Кращим тревел-напрямком 2014-го було визнано Стамбул.
Рейтинг Travelers' Choice - 2015 складався на основі відгуків, залишених мандрівниками на сайті TripAdvisor. При визначенні переможців враховувалася кількість і якість відгуків, а також рейтинги готелів, визначних пам'яток і ресторанів по всьому світу більш ніж за 12-місячний період.