Мандрівники з усього світу визначили найкраще місто для відпочинку

Стамбул визнаний найкращим містом для відпочинку у світі. Про це свідчить голосування на туристичному веб-порталі TripAdvisor, повідомляє ТСН.ua.

Турецькому місту вдалося обійти таких помітних конкурентів, як Рим, Париж, Барселона.

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У своєму огляді "Вибір мандрівника" веб-сайт, у якого є 269 мільйонів зареєстрованих користувачів, проаналізував коментарі та примітки, щоб визначити найпопулярніше місто, і прийшов до висновку, що саме Стамбул, який розташований одразу на двох континентах, є найкращим для відпочинку.

Барбара Мессінг, глава відділу маркетингу TripAdvisor, вручила премію Міністерству культури і туризму Туреччини.

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При цьому до першої десятки рейтингу увійшли також Рим, Лондон, Пекін, Прага, Марракеш, Париж, Ханой, Сім Ріп і Шанхай.

Нагадаємо, Туреччина стала найпопулярнішим туристичним напрямом у громадян України.