Кремль очікує спроб Вашингтона влаштувати "кольорову революцію" в Росії

При реалізації Вашингтоном положень оновленої Стратегії національної безпеки США «все більш широке поширення для усунення неугодних Сполученим Штатам політичних режимів отримають вдосконалені технології «кольорових революцій» з високою ймовірністю застосування їх щодо Росії», пише Lenta.ru.

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Крім того, співробітники Радбезу вважають, що в довгостроковій перспективі «США у взаємодії зі своїми союзниками продовжать курс на політичну та економічну ізоляцію Росії».

«Значні зусилля США і їх союзниками будуть спрямовані на формування антиросійського політичного курсу держав, з якими у Росії склалися партнерські відносини, а також на зниження російського впливу на пострадянському просторі», - йдеться на сайті Ради безпеки.