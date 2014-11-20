Путін пообіцяв не допустити "кольорових революцій" в Росії

Президент Росії Володимир Путін доручив посилити боротьбу з екстремізмом, зокрема в Інтернеті, щоб не допустити «кольорової революції» в РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на засіданні Ради безпеки Росії, де розглядався проект Стратегії протидії екстремізму в Російській Федерації до 2025 року.

«Думаю, нікому не треба доводити, наскільки небезпечна сама природа екстремізму, наскільки руйнівна його ідеологія, ідеологія нетерпимості, розпалювання ненависті, ворожнечі. У всіх своїх проявах екстремізм має агресивний, підбурюючий, а нерідко - насильницький характер, пов'язаний із терором. Він вчиняє замах на права і свободу громадян, а часом на їхнє життя, несе загрозу національній безпеці, здатний кардинально розбалансувати політичну, економічну і соціальну системи. Найбільш небезпечний і для суспільства, і для держави такий вид екстремізму, як націоналізм, релігійна нетерпимість, політичний екстремізм», - сказав Путін.

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Він вважає, що в сучасному світі екстремізм використовується як інструмент геополітики і перерозподілу сфери впливу дуже часто.

«Ми бачимо, до яких трагічних наслідків призвела хвиля так званих «кольорових революцій», які потрясіння випробували і випробовують народи країн, які пройшли через безвідповідальні експерименти прихованого, а іноді й грубого, як у нас кажуть, «ломового» зовнішнього втручання в їхнє життя. Для нас це урок і попередження, і ми зобов'язані зробити все необхідне, щоб подібне ніколи не трапилося в Росії», - сказав він.

Він наголосив, що треба приділяти особливу підвищену увагу міжнаціональним і міжрелігійним відносинам, всебічно підтримувати культуру, звичаї, самобутність народів, які живуть в конкретному регіоні, в конкретному місті та селі. Друге – робота з молоддю, додав він.

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«Саме у молодіжному середовищі лідери екстремістських організацій намагаються вербувати своїх послідовників, вести свою пропаганду, перш за все через світову мережу Інтернет. Ідеологія екстремізму набирає силу у віртуальному просторі, причому набирає, буквально вистрілюючи в реальне життя», - сказав Путін.

Окрім цього, президент РФ доручив удосконалювати міграційну політику.

«Тут все ще чимало проблем, пов'язаних із незаконною, неконтрольованою міграцією. Відомо, що це живильне середовище для злочинності, для виникнення міжетнічної напруженості і проявів екстремізму. Необхідно посилити контроль за виконанням правил перебування мігрантів у Росії, на ділі займатися їхньою соціальною і культурною адаптацією, захистом трудових та інших прав», - сказав президент РФ.

За його словами, потрібно в постійному режимі моніторити і аналізувати відносини між різними національними і соціальними групами.

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«Протидія екстремізму не має нічого спільного з боротьбою з інакомисленням. У нас вільна, демократична країна, і її громадяни мають право мати свою думку і висловлювати цю думку, мають право бути в опозиції до влади», - сказав Путін.

Нагадаємо, вчора заступник міністра оборони РФ Анатолій Антонов заявив, що "кольорові революції" загрожують і Росії, і Китаю, тому протистояти цьому виклику вони мають спільно.

"Ми звернули увагу на ті події, які нещодавно відбулися в Гонконзі, і два міністри визнали, що від "кольорових революцій" не застрахована жодна країна", - розповів Антонов за підсумками переговорів російського міністра оборони Сергія Шойгу з китайським колегою Чан Ваньцюанем.