Президент Ємену втікає через наступ бойовиків

Місце його нинішнього перебування невідоме, передає радіо "Свобода". Західні ЗМІ повідомляють, що Абед-Раббо Мансур Хаді покинув територію країни, відпливши на кораблі з Адену.

Захоплене повстанцями раніше державне телебачення Ємену оголосило за затримання президента країни винагороду, що в перерахунку становить майже $100 тис. Представники бойовиків також заявляють, що їхні бійці затримали на півдні Ємену міністра оборони країни.

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У лютому, Абед-Раббо Мансур Хаді був змушений утекти зі столиці Ємену Сани, яку бойовики захопили ще у вересні 2014 року. Перед втечею бойовики змусили його і членів уряду оголосити про відставку, та після втечі керівники країни відкликали заяви.

24 березня, президент Ємену Абед-Раббо Мансур Хаді звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом дати згоду на воєнне втручання "охочих країн" із метою "захистити Ємен".