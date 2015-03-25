Президент Ємену втікає через наступ бойовиків
Президент Ємену Абед-Раббо Мансур Хаді втік зі свого дому в місті Аден через наступ на це портове місто на півдні країни бойовиків.
Місце його нинішнього перебування невідоме, передає радіо "Свобода". Західні ЗМІ повідомляють, що Абед-Раббо Мансур Хаді покинув територію країни, відпливши на кораблі з Адену.
Захоплене повстанцями раніше державне телебачення Ємену оголосило за затримання президента країни винагороду, що в перерахунку становить майже $100 тис. Представники бойовиків також заявляють, що їхні бійці затримали на півдні Ємену міністра оборони країни.
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У лютому, Абед-Раббо Мансур Хаді був змушений утекти зі столиці Ємену Сани, яку бойовики захопили ще у вересні 2014 року. Перед втечею бойовики змусили його і членів уряду оголосити про відставку, та після втечі керівники країни відкликали заяви.
24 березня, президент Ємену Абед-Раббо Мансур Хаді звернувся до Ради Безпеки ООН із закликом дати згоду на воєнне втручання "охочих країн" із метою "захистити Ємен".