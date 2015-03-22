В Ємені бойовики захопили третє за величиною місто

Бойовики-хусити захопили столицю Ємену Сану два місяці тому, взявши під контроль урядові будівлі, передає Бі-бі-сі. Хуситы в даний час контролюють 9 з 21 провінцій країни.

Читайте такожСША і Британія закривають посольства в ЄменіУряд президента Ємену Абда Раббо Мансура Хаді втік в місто Аден на півдні країни - колишню столицю Народної Демократичної Республіки Ємен, що існувала до об'єднання держави в 1990 році.

У зв'язку з погіршенням політичної і військової обстановки в Ємені США евакуювали звідти весь свій персонал, повідомив представник держдепартаменту.

Раніше повідомлялося, що США виводять своїх військовослужбовців з військової бази Аль-Над.

Президент Ємену Абд Раббо Мансур Хаді звернувся до Ради Безпеки ООН з проханням провести нараду у зв'язку з ситуацією, що ускладнилася в країні, де тривають сутички бойовиків з урядовими силами.