ЗМІ: Саудівська Аравія і дев'ять країн почали військову операцію в Ємені

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на телеканал "Аль-Арабія".

Військова операція почалася відразу ж після заяви, випущеноъ Радою співробітництва держав Перської затоки, в якому зазначалося, що Саудівська Аравія, Кувейт, Бахрейн, ОАЕ і Катар мають намір відгукнутися на прохання президента Абд Раббо Мансура Хаді і захистити законну владу в Ємені від бойовиків - хуситів".

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Обстановка в Ємені останнім часом суттєво загострилася на тлі політичної кризи. На півдні країни діє угрупування "Аль-Каїда на Аравійському півострові" (AQAP), в центрі країни тривають сутички між лояльними президенту країни військами і силами, що підтримують хуситів.

25 березня в ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що президент Хаді залишив територію країни.

РИА Новости http://ria.ru/world/20150326/1054507184.html#ixzz3VSGKiPHo