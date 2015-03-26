ООН: кількість біженців в розвинені країни подвоїлася за рік
Кількість вимушених переселенців, які тікали в розвинені країни в 2014 році, зросла в 2 рази в порівнянні з попереднім роком.
Про це повідомило управління верховного комісара ООН у справах біженців, передає Бі-бі-сі. Як зазначають в Організації, кількість таких біженців склала 86 тис. осіб, що є найбільшим показником за 20 років.
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У 1994 році показник був високий через Боснійську війну. Тепер же військові конфлікти в Сирії та Іраку головним чином змушують людей покинути свої домівки.
У трійці лідерів з вимушеного відтоку населення - Сирія, Ірак і Афганістан. З розвинених країн найбільше прохань на притулок отримала в минулому році Німеччина: їх число оцінюється в 173 тис.
Цифри ООН не включають переселенців в Туреччину, Ліван і Йорданію.
Управління у справах біженців просить країни Заходу приймати більше біженців.