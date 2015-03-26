У центрі Казахстану через масштабні повені евакуюють людей

Надзвичайна служба країни зазначає, що десятки жителів евакуювали із трьох 5-поверхових будинків у місті Каражал, де пошкоджені вулиці, дороги і будівлі, повідомляє Радіо Свобода.

У селищі Атасу, за даними влади, під загрозою затоплення опинилися десятки житлових будинків і дороги.

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Жителів евакуюють і з сіл Буркутти, Каракол, Матак і Аубакіров.

Від повені також постраждало місто Агадир, де пошкоджена система каналізації і дорога Агадир-Ортау-Оспен.