Російські диспетчери не винні у Смоленській авіакатастрофі - СК РФ

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства із посиланням на офіційного представника комітету Володимира Маркіна.

«За результатами, наявними на даний момент, жодних порушень у діях групи керівництва польотами виявлено не було. Вони діяли у точній відповідності, як до інструкцій, так і до міжнародних норм. Стенограми записів з пункту управління польотами давно є у відкритому доступі», - заявив Маркін.

Причому він заявив, що за запитами польської сторони слідчими Слідчого комітету проводилися допити осіб, які мали будь-які відомості про катастрофу, у тому числі групи керівництва польотами.

Читайте такожКожен четвертий поляк вірить, що Смоленська катастрофа була не випадковою

«Усі стенограми своєчасно передавалися польській прокуратурі», - сказав Маркін.

Причому він запевнив, що слідчі «продовжують виконувати запити про правову допомогу, що надходять з Польщі, готові це робити і надалі, і надавати необхідну інформацію в інтересах слідства».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 березня, польська прокуратура заявила, що має намір притягнути до відповідальності російських авіадиспетчерів у справі про Смоленську катастрофу, внаслідок якої 10 квітня 2010 року загинули близько 100 польських чиновників на чолі з тодішнім президентом Польщі Лехом Качинським.

«На базі положень Європейської конвенції про допомогу у кримінальних справах (прокуратура) розпочала процедуру, яка дозволяє оголосити громадянам Росії постанову про пред'явлення їм обвинувачень і допитати їх як підозрюваних», - сказав керівник Військової окружної прокуратури, яка розслідувала катастрофу, Іренеуш Шельонг.

Він повідомив, що слідчі цього тижня прийняли постанови про пред'явлення російським авіадиспетчерам обвинувачень.

«Першого з них обвинувачують у створенні безпосередньої загрози катастрофи в авіаційному русі ... Щодо другого видано постанову про пред'явлення обвинувачення у ненавмисному створенні катастрофи», - сказав він.

Водночас Шельонг назвала основною причиною Смоленської катастрофи дії пілотів урядового літака, які занадто близько опустили судно до землі, де воно зачепилося крилом за дерево, що призвело до трагедії. За його словами, слідчі не знайшли доказів, що причиною катастрофи могли стати інші дії.

Польський урядовий Ту-154, на борту якого було 96 осіб, розбився 10 квітня 2010 року під час заходу на посадку на військовий аеродром у російському місті Смоленськ. Звідти польська делегація планувала вирушити на заходи до 70-ї річниці Катинської трагедії.