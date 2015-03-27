Польща звинуватила російських диспетчерів у причетності до катастрофи літака Качинського

Про це пише Лента.ру з посиланням на Wprost.

Як заявив військовий прокурор Іренеуш Шелонк, вони звинувачуються в створенні ситуації, що призвела до виникнення безпосередньої небезпеки, і в ненавмисному доведенні до катастрофи в повітряному просторі.

Відзначається, що Варшава планує викликати їх для допиту в якості підозрюваних.

Згідно з повідомленням, при цьому основними причинами трагедії Військова прокуратура Польщі назвала недостатню кваліфікацію членів екіпажу Ту-154М і їх помилки при оцінці ситуації.

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"Серед команди повітряного судна тільки технік володів навичками, необхідними для обслуговування цього літака, а командир не мав підготовки, яка дозволила б йому посадити машину у важких погодних умовах, і невірно оцінив обстановку. Екіпаж неодноразово порушував інструкції, пілоти ігнорували повідомлення про густий туман в районі аеропорту", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, літак польського президента, на борту якого перебували 96 осіб, включаючи самого главу держави Леха Качинського, розбився при заході на посадку на аеродромі Північний в умовах сильного туману та обмеженої видимості. Всі пасажири і члени екіпажу загинули.