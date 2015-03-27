Пропагандистська машина РФ не має аналогів у світі за рівнем нахабства - міністр оборони Литви

Про це написав міністр оборони Литви Юозас Олекас, передає Європейська правда із посиланням на 15min.lt.

За його словами, пропаганда РФ "працює, не зупиняючись".

"За рівнем нахабства вона, імовірно, не має аналогів у світі. Але правда, рано чи пізно виходить на поверхню", - зазначив Олекас.

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"Ось у документальному фільмі, присвяченому анексії Криму російський президент відкрито і прямо сказав, що окупація та анексія Криму була заздалегідь спланованою воєнною операцією, у якій він особисто приймав ключові рішення", - зазначив він.

"Представлені і пікантні деталі операції про те, як були заблоковані українські збройні сили; підтверджено, що горезвісні "зелені чоловічки" були не ким іншим, як російським спецназом", - наголосив міністр оборони.

Він також висловив надію, що з часом громадськість стане свідком більш відкритих розповідей про роль російських збройних сил у бойових діях на сході України.

"Там вони залишають сліди, і набагато більш яскраві, ніж у Криму", - зазначив Олекас.

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