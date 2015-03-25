Соціологи вивели індекс результативності російської пропаганди, Харків і Одеса викликають занепокоєння

До такого висновку прийшли соціологи Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), опитавши 2013 респондентів, що мешкають в 108 населених пунктах усіх областей України (не включаючи АР Крим), пише Дзеркало Тижня.

За його результатами був виведений індекс результативності російської пропаганди (РРП).

"Індекс досягає максимального значення 100, якщо людина повністю згодна з усіма п'ятьма твердженнями російської пропаганди і дорівнює мінімальному значенню 0, якщо він не згоден ні з одним. Індекс для тієї чи іншої групи опитаних дорівнює максимальному значенню 100, якщо всі респонденти згодні з усіма п'ятьма судженнями, і індекс дорівнює мінімальному значенню 0, якщо жоден з опитаних не згоден ні з одним з суджень", - пояснили в інституті соціології, як розраховували показник . Згідно з результатами соцопитування, середнє значення індексу результативності російської пропаганди (РРП) по Україні дорівнює 26.

Читайте такожПутін буде робити ставку на внутрішню дестабілізацію України - російський опозиціонерНайнижчий рівень схильності російській пропаганді в Західному регіоні (індекс РРП =12) і в Центральному регіоні (РРП =19). Дещо вище значення індексу в Південному регіоні (32). У Східному регіоні значення індексу в 4 рази вище, ніж у Західному та становить 48 пунктів. При цьому, рівень схильності до закордонної пропаганди в Харківській і Одеській областях турбує соціологів.

"Крім Луганської та Донецької (індекс 38 і 50 відповідно) областей, які очевидно є проблемними, найбільше занепокоєння викликають Харківська (індекс 50) і Одеська (індекс 42) області. Як нам видається, дуже серйозна контрпропагандистська робота повинна бути зосереджена на Харківській та Одеській областях", - попереджають в КМІС.

"Ядром пропаганди є квазілогічний ланцюжок - Майдан був організований американцями разом з націоналістами, внаслідок майдану до влади прийшли націоналісти, що загрожують російськомовному населенню України, Крим і Схід України були в небезпеці, Крим вдалося захистити, включивши його до складу Росії, а Схід повстав і хоче незалежності та гарантій безпеки, незаконно прийшовши до влади, націоналісти почали війну зі своїм народом", - наголошується в дослідженні.

Соціологи нагадали, що в січні-лютому російським "Левада-центром" було проведено опитування серед росіян за даними ключових питань, і він показали, що близько 80% населення згодні з твердженнями, наведеними вище. Аналогічні питання були задані українцям.

Читайте такожНайманець "ЛНР" з Киргизстану заявив, що фашизм в Україні придумала російська пропаганда"Істотних відмінностей за статтю і віком немає, жінки (РРП=28) трохи більше схильні до впливу російської пропаганди, ніж чоловіки (РРП=25), люди старші за 70 років (РРП=29) дещо більше схильні до впливу ніж у середньому по Україні (РРП-26). Освіта тут теж не має суттєвого впливу - особи з вищою освітою (РРП-24) лише трохи менше зазнають впливу пропаганди, ніж в середньому по Україні", - уточнили в КМІС.

Також соціологи відзначають, що обсяг вибірки 2000 респондентів недостатній для отримання репрезентативних даних по кожній області України. Тому в КМІС прогнозують провести ще одне-два опитування по областях України, щоб дослідження стало точнішим.