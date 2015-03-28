Французька профспілка пілотів виступила проти правила "двох людей у кабіні"

Така позиція озвучується в офіційному комюніке НППЦА, опублікованому в суботу слідом за рекомендацією Європейського агентства з безпеки польотів тимчасово ввести такий захід після катастрофи авіалайнера A320 компанії Germanwings.

"Профспілка вважає, що дана рекомендація була прийнята поспіхом, без очікування результатів досить повного аналізу аварії та без урахування наслідків", - сказано в заяві НППЦА.

Як вважають в основній французькій профспілці льотчиків, "рекомендований захід не отримав достатньої оцінки" - ні в тому, що стосується змін умов роботи пілотів, ні щодо прихованих ризиків і загроз, які можуть супроводжувати це нововведення. Причому, наголошують у НППЦА, саме Європейське агентство безпеки відкрито визнає наявність таких ризиків.

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У п'ятницю воно поширило рекомендацію перевізникам про введення правила "двох людей у кабіні". Причому наголошується, що даних захід не має зобов'язуючого характеру і ввести його пропонується "тимчасово", до отримання нової інформації про причини катастрофи літака Germanwings на півдні Франції.

Тим часом низка західних авіакомпаній вже прийняла рішення рекомендувати своїм пілотам дотримуватися цього правила. Такі заходи вважають необхідними, зокрема, британська EasyJet та німецька Lufthansa. Серед французьких перевізників таку рекомендацію затвердила у п'ятницю компанія Corsair. Найбільший же французький перевізник Air France поки що "уважно стежить за ходом слідства і чекає його результатів", утримуючись від будь-яких змін внутрішнього регламенту, зазначає ТАСС.

Як повідомляв УНІАН, пасажирський лайнер A320 компанії Germanwings, який прямував із Барселони у Дюссельдорф, розбився 24 березня на південному сході Франції. Катастрофа сталася в районі гірського масиву Труа-Евеше в департаменті Альпи Верхнього Провансу, неподалік кордону з Італією. За основною версією слідства, причиною трагедії стали навмисні дії другого пілота, який зачинився на самоті в кабіні і почав зниження, після чого лайнер врізався в гору.