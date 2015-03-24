У Франції розбився авіалайнер А320 зі 148 людьми на борту

12:47, 24 березня 2015
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Німецький аеробус А320 компанії Germanwings (Lufthansa) сполученням Дюссельдорф-Барселона (рейс 4U9525) розбився у французьких Альпах.

У Франції розбився A320 / wikimedia

Про це повідомляє телеканал Europe1.

Літак зник з радарів близько 11 години, повідомляється на сайті каналу.

Читайте такожВ Уругваї розбився пасажирський літакЯк повідомляє Reuters з посиланням на місцеву газету La Provence, на борту перебували 142 пасажири та шість членів екіпажу.

Germanwings і Lufthansa поки ніяк не коментують інформацію, зазначає агентство.

Міністр внутрішніх справ Франції вирушив на місце катастрофи, повідомляє BFMTV.

Приблизне місце падіння / BFMTV

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що очевидно, ніхто не вижив, пише ABCNews.

"Причина катастрофи наразі невідома", - повідомив Reuters прем'єр країни Мануель Валь.

У головному управлінні авіапольотів Франції розповіли, що літак впав поблизу міста Барселонетта, за 100 кілометрів на північ від Ніцци.

Згідно з базою даних airfleets.net, літак, який розбився, перебував в експлуатації з 1991 року.

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