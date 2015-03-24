У Франції розбився авіалайнер А320 зі 148 людьми на борту

Про це повідомляє телеканал Europe1.

Літак зник з радарів близько 11 години, повідомляється на сайті каналу.

Читайте такожВ Уругваї розбився пасажирський літакЯк повідомляє Reuters з посиланням на місцеву газету La Provence, на борту перебували 142 пасажири та шість членів екіпажу.

Germanwings і Lufthansa поки ніяк не коментують інформацію, зазначає агентство.

Міністр внутрішніх справ Франції вирушив на місце катастрофи, повідомляє BFMTV.

Президент Франції Франсуа Олланд заявив, що очевидно, ніхто не вижив, пише ABCNews.

"Причина катастрофи наразі невідома", - повідомив Reuters прем'єр країни Мануель Валь.

У головному управлінні авіапольотів Франції розповіли, що літак впав поблизу міста Барселонетта, за 100 кілометрів на північ від Ніцци.

Згідно з базою даних airfleets.net, літак, який розбився, перебував в експлуатації з 1991 року.