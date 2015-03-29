ЗМІ: пілот лайнера Germanwings добре знав район, де розбився його літак

Другий пілот пасажирського лайнера A320 авіакомпанії Germanwings, що зазнав аварії у вівторок у французьких Альпах, за життя часто бував у районі, де сталася катастрофа, і добре знав місцевість, передає ТАСС.

Таке свідоцтво його знайомих по льотному клубу німецького міста Монтабаур (земля Рейнланд-Пфальц) наводить у суботу французька газета Le Parisien.

За відомостями видання, 28-річний Андреас Лубіц, якого на даному етапі слідство вважає головним винуватцем трагедії, у вільний час захоплювався крім усього іншого польотами на планерах, а також дуже любив французькі Альпи. Як розповів французькій газеті ветеран льотного клубу у Монтабауре Ернст Мюллер, молодий льотчик "як мінімум один або два рази" виїжджав разом із їхньою школою на стажування у французький населений пункт Сістерон, розташований у департаменті Альпи Верхнього Провансу лише за декілька десятків кілометрів від місця аварії літака.

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Ще один учасник авіаторського товариства Дітер Вагнер підтверджує, що Лубіц щонайменше одного разу їздив в Альпи Верхнього Провансу. "Він брав участь в одному зі стажувань разом із моєю племінницею, з якою вони були хорошими друзями, - свідчить любитель малої авіації. - Він дуже захоплювався Альпами, можна сказати, був ними одержимий. Я впевнений, що він знав район катастрофи, тому що літав там на планері".

Пасажирський літак A320 компанії Germanwings, який прямував із Барселони у Дюссельдорф, розбився 24 березня на південному сході Франції. Катастрофа сталася в районі гірського масиву Труа-Евеше у департаменті Альпи Верхнього Провансу, недалеко від кордону з Італією. За основною версією слідства, причиною трагедії стали навмисні дії Лубіца, який, будучи другим пілотом, замкнувся в кабіні і почав зниження, після чого лайнер врізався в гору.

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Водночас раніше в суботу один із керівників слідства, генерал французької жандармерії Жан-П'єр Мішель повідомив французьким ЗМІ на прес-конференції у Дюссельдорфі, що особа другого пілота, який розбився A320 є "важливим, але не єдиним" напрямом у розслідуванні обставин цієї катастрофи.

"Слідство рухається, - наголосив представник французьких правоохоронних органів. - У нас є певний набір фактів, які дозволяють просувати розслідування у даному напрямку, що розцінюється, як серйозна версія, але не єдина".

Водночас Мішель наголосив, що у розпорядженні слідства "немає ніяких особливих свідчень щодо деталей особистого життя пілота, які б могли пояснити версію самогубства, як то переживання любовного характеру або проблеми на роботі. Для з'ясування всіх обставин трагедії слідству поки що не вистачає деяких технічних фактів", додав він. Зокрема, пошуковим групам досі не вдалося виявити другий бортовий самописець літака.

Як наголосив генерал Мішель, французькі слідчі працюють у тісній співпраці із колегами з Німеччини, "в умовах повної прозорості". "Наше завдання - дати всі відповіді сім'ям загиблих", - зазначив він.