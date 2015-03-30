У Чилі в результаті повені загинули 14 людей, 20 - зникли безвісти

Про це заявив директор Національного управління з надзвичайних ситуацій Чилі Рікардо Торо, повідомляє ТАСС.

За його словами, рятувальні роботи тривають. Найближчим часом в район стихійного лиха будуть направлені військовослужбовці для надання допомоги постраждалим.

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Відзначається, що повені, викликані сильними дощами, які тривають вже більше тижня, стали найбільшими за останні 80 років і призвели до розливів річок і затоплень безлічі населених пунктів. Більше всього від стихії постраждали адміністративні області Антофагаста, Атакама і Кокімбо. У школах скасовані заняття, а в містах діє комендантська година.

Місцева влада побоюється, що число загиблих з урахуванням зниклих безвісти може зрости.