Потужні зливи спричинили повінь в Аргентині, евакуйовано близько шести тисяч осіб

Потужні дощі та повені змусили владу Аргентини евакуювати в загальній складності 6 тисяч осіб в центральних районах країни, повідомляє у четвер місцева влада.

За даними рятувальних служб, в результаті безперервних дощів загинула як мінімум одна людина, ще одна вважається зниклою безвісти, відзначає РИА Новости з посиланням на портал La Segunda.

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Найбільшої шкоди завдано провінціям Кордоба, Санта-Фе, Сан-Луїс і Сантьяго-дель-Естеро, однак найближчим часом можуть постраждати також провінції Сальта, Чако і Коррьентес. Тільки в провінції Сантьяго-дель-Естеро внаслідок розливу річки Ріо-Дульсе пошкоджено майно як мінімум 3,5 тисячі осіб.

Екологічна організація Greenpeace вже заявила, що повені у центральній частині південноамериканської країни стали наслідком вирубки значної частини лісів і розширення сільськогосподарських угідь, так як зникла природна перепона для поширення водної стихії після рясних опадів.