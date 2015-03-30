Розвідка Литви побоюється, що Росія може застосувати "приховані" військові методи

Такі оцінки представлені в оприлюдненому в понеділок звіті Другого департаменту оперативних служб при Міністерстві оборони Литви, повідомляє видання Delfi.

Департамент вважає, що ймовірність конвенційної війни в регіоні Балтійського моря залишається низькою, але "реальне застосування Росією військової сили в Україні, постійна демонстрація військової сили" негативно позначаються на ситуації з безпекою Литви.

"Росія поки не в силах почати військовий конфлікт проти НАТО", - йдеться в звіті.

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На думку розвідки, для країн Балтії "потенційно небезпечна так звана "гібридна стратегія" Росії, яка передбачає використання неконвенційних або прихованих військових засобів".

"Не слід виключати, що Росія може зважитися на застосування цих засобів проти одного з членів Альянсу в надії, що НАТО не зможе реагувати своєчасно і належним чином через складний механізм прийняття рішень і різні інтереси країн-членів", - йдеться в документі.

Військова розвідка Литви підкреслює, що Росія послідовно збільшує фінансування військової сфери, нарощує військову активність на західному стратегічному напрямку.