Росія запустила тестування методу гібридної війни з Криму - ЗМІ

Про це йдеться у статті Валерія Ширяєва в "Новой газете", повідомляє "Українська правда".

"Вперше серед цих людей виявилися характерні риси майбутнього контингенту російських добровольців у Донбасі... Набрали в тому числі судимих і навіть тих, хто перебуває у розшуку... Російські журналісти встановили факт участі у вербуванні Спілки ветеранів Афганістану та інших ветеранських організацій, їх політичний симбіоз із державою", - йдеться в статті.

"Для Росії гібридна війна (принаймні, тестування методів) почалася в Криму. Хоча заговорили про неї на повний голос у розпал боїв в Донбасі", - йдеться в статті.

Ширяєв зазначає, що на засіданнях Ради безпеки РФ перед прийняттям рішення про операцію "доповідали і розвідники, і військові, і адміністрація президента", "зважували можливості, в першу чергу рівень підтримки націоналістичних ідей, з якими Росія туди прийшла".

"Є джерела, які стверджують, що спочатку військові йшли на Україну "через не можу". А переможцями-прихильниками ідеї використовувати армію стали Патрушев і Сергій Іванов, а зовсім не Шойгу", - йдеться в статті.

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"У Криму Путін використовував війська, що знаходилися там щодо угоди з Україною про військовій базі в Севастополі. Максимальна кількість наших військових у Криму за цією угодою - 26 000. Цього виявилося достатньо, перевищення чисельності не зафіксовано", - стверджує автор.

"На Донбас же довелося б вводити війська без всякого угоди, а це вже чиста агресія. На це, мабуть, Путін зважитися не захотів", - вважає Ширяєв.

Він нагадує, що в списках таємно нагороджених за "Кримську операцію" громадян Росії були, за даними журналістів, і ті, хто проводив масовки кримських жителів, і учасники захоплень військових частин і адміністративних будівель, і навіть ті, хто забезпечував інформаційну підтримку операції, сидячи в Москві.