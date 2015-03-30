Другий пілот A320 Лубіц довго лікувався від суїцидальних нахилів
17:37, 30 березня 2015Світ
1687 0
Другий пілот A320 Андреас Лубіц раніше проходив лікування через суїцидальні нахили.
Андреас Лубіц / Telegraph.co.uk
Про це повідомили журналістам представники прокуратури Дюссельдорфа, пише ТАСС.
За її даними, Андреас Лубіц ще до початку кар'єри пілота вважався схильним до самогубства і проходив обстеження у психотерапевта.
Читайте такожЗМІ: пілот лайнера Germanwings добре знав район, де розбився його літак
"Другий пілот за кілька років до отримання посвідчення пілота довгий час перебував на психотерапевтичному лікуванні через суїцидальні нахили", - зазначив представник інстанції. У той же час, за його словами, ознак того, що він може скоїти самогубство, під час останніх візитів до лікарів не було.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter