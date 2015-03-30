У Germanwings повідомили про проблеми з пошуками другого "чорного ящика" лайнера А320

Про це в ефірі телеканалу ARD повідомив менеджер "материнської" авіакомпанії Lufthansa Кай Кратки, передає Deutsche Welle.

За його словами, пошуки другого бортового самописця літака А320 просуваються з великими труднощами. Як заявив Кратки, унаслідок сильного удару літака об гірський масив навантаження на прилад було занадто сильним, і він "може не надсилати сигналів". Другий бортовий самописець потрібен для того, щоб цілком з'ясувати обставини, які призвели до трагедії, додав Кратки.

Сьогодні вночі рятувальники змушені були припинити пошуки тіл жертв аварії, повідомляє dpa. Уночі сили безпеки охороняли місце трагедії, яке знаходиться у важкодоступні гористій місцевості. Вранці у понеділок роботи відновлюють.

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Водночас тривають роботи з прокладання дороги до місця аварії, аби доставити туди важку техніку. Завершення робіт очікується сьогодні увечері, йдеться у повідомленні агенції. Досі до місця аварія дістатися можна було лише гелікоптером чи пішки. Завдяки дорозі можна буде транспортувати великі уламки літака, які не можна підняти гелікоптером.

Крім того, експерти проводять роботи з розпізнання останків загиблих унаслідок авіакатастрофи. Вже дослідили зразки ДНК 78 жертв трагедії. Їх мають порівняти з ДНК родичів загиблих.

Як повідомлялося, 24 березня авіалайнер зі 150 людьми на борту розбився у французьких Альпах. Унаслідок аварії всі пасажири та члени екіпажу загинули. Однією з версій є зумисна аварія, яку спричинив 27-річний другий пілот Андреас Лубіц, коли командир екіпажу тимчасово залишив кабіну. За даними слідчих, молодий пілот мав проблеми зі здоров'ям, але приховував це від керівництва. Утім, остаточної версії трагедії слідчі поки не надали.