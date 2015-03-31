Авіаудар по табору біженців в Ємені забрав життя 40 осіб, серед них - жінки і діти (відео)

Передбачається, що метою удару повинен був стати військовий об'єкт, який знаходиться неподалік, повідомляє ZN за інформацією агентства Reuters.

Державне інформаційне агентство Ємену Saba повідомило, що серед загиблих - жінки і діти. Міжнародна організація з міграції також повідомила, що в результаті авіаудару поранено 200 осіб.

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30 березня Військово-повітряні сили Саудівської Аравії разом зі своїми союзниками продовжили наносити авіаційні удари по позиціях повстанців-хуситів в Ємені.