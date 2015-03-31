Авіаудар по табору біженців в Ємені забрав життя 40 осіб, серед них - жінки і діти (відео)
08:48, 31 березня 2015Світ
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Авіаудар по табору біженців на Півночі Ємену забрав життя щонайменше 40 людей.
Передбачається, що метою удару повинен був стати військовий об'єкт, який знаходиться неподалік, повідомляє ZN за інформацією агентства Reuters.
Державне інформаційне агентство Ємену Saba повідомило, що серед загиблих - жінки і діти. Міжнародна організація з міграції також повідомила, що в результаті авіаудару поранено 200 осіб.
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30 березня Військово-повітряні сили Саудівської Аравії разом зі своїми союзниками продовжили наносити авіаційні удари по позиціях повстанців-хуситів в Ємені.
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