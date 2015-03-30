Від авіаударів у Ємені загинули і поранені десятки людей у таборі для біженців

Організація «Лікарі без кордонів» повідомляє про 15 загиблих і 30 поранених, яких забрали до лікарні поблизу табору Аль-Мазрак у провінції Хаджа, передає Радіо Свобода із посиланням на AFP.

За даними місцевої влади, серед жертв є діти і жінки, а також охоронці табору.

Управління ООН з координації гуманітарних питань також повідомило про удар по табору.

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З 2009 року в цьому таборі жили єменці, які втратили будинки через конфлікт між повстанцями Хуті та урядовими військами Ємену.

Як повідомляють «Лікарі без кордонів», за останні два дні до табору прибули 500 нових родин, які втікають через авіаудари коаліції на чолі із Саудівською Аравією, по позиціях Хуті, що почалися 26 березня.

Раніше УНІАН повідомляв, що повітряні удари по Ємену тривають.