Переговори щодо іранської ядерної програми знову продовжили

Делегації з різних країн світу обговорюють перспективи скорочення ядерної програми в обмін на послаблення санкцій щодо Тегерану, передає ТСН.

Переговори повинні були закінчитися ввечері у вівторок, але їх знову продовжили.

Представники Сполучених Штатів, Великобританії, Німеччини, Франції, Китаю, Росії визначаються з тим, чи можна вірити Ірану.

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І в обмін на обіцянку відмовитися від збагачення урану послабити санкції, провідне місце серед яких займає практично повна економічна ізоляція.

Вже десять років іранський уряд стверджує, що його ядерна програма має мирний характер. Провідні ж країни світу впевнені, що Тегеран створює нову ядерну зброю. Домовитися сторони повинні до червня - на цей місяць заплановане підписання угоди.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран заявив про успіх у переговорах щодо його ядерної програми.